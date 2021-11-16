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Milli Savunma Bakanı Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ile görüştü

Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Moğolistan arasında askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü.

Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Gürsed'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, Hulusi Akar tarafından Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğu, askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Görüşmenin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed tarafından iki ülke arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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