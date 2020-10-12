  • BIST 1.175
  • Altın 487,429
  • Dolar 7,8595
  • Euro 9,2862
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularını görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi. Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar: Villayı arkadaşım ödüyor, ben misafir olarak kalıyorum12 Ekim 2020 Pazartesi 15:57
  • Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı12 Ekim 2020 Pazartesi 15:56
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü12 Ekim 2020 Pazartesi 15:56
  • İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi12 Ekim 2020 Pazartesi 15:03
  • Mersin'de sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü12 Ekim 2020 Pazartesi 14:36
  • AB'den Lukashenko'ya yaptırım kararı12 Ekim 2020 Pazartesi 14:36
  • Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi12 Ekim 2020 Pazartesi 14:18
  • İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı12 Ekim 2020 Pazartesi 14:17
  • İzmir Valisi Köşger'den sahte içki açıklaması: Denetimler sıklaşacak12 Ekim 2020 Pazartesi 14:17
  • Diyarbakır annelerinden Tokay: Çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım12 Ekim 2020 Pazartesi 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti