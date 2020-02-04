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Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu

Hatay Devlet Hastanesi'nde İdlib'teki rejim saldırısında yaralanan 13 askeri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkışta "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu” dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu

Suriye'nin İdlip kentindeki salıdırının ardından Hatay'a gelen Milli Savunla Bakanı Akar, akşam saatlerindeki berebarindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan 13 yaralı askeri ziyaret etti. Yaralıların sağlık odurumları hakkında bilgi alan bakan Akar, hasdtane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, yaralıların durumunun iyi olduğunu, çok ciddi yaralarının olmadığını söyledi. 

'KARŞILIĞI VERİLDİ

Rejim saldırısı sonrasında karşılığın verildiğini belirten Akar, "Bu Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, öğrendi. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda elimizdeki tüm imkanlarla bu saldırıyı yapanlara karşı gerekli yaptırımlar gerçekleştirildi” dedi.

'MUHATAPLARIMIZIN DA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Suriyeli, İdlipli kardeşlerimizin rahat ve huzur içerisinde yaşamalarına çalışıyoruz. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur. Biz daha önce Rusya ve İran ile yapılan Soçi Antlaşması’na, Astana mutabakatındaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada biz uluslararası hukuka ve mutabakat unsurlarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Planlarımız bu şekilde devam ediyor.”

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