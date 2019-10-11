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Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini, şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi. 

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda harekatta gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Harekat sahasından eş zamanlı gelen görüntüler eşliğinde yapılan toplantıda Akar, harekat sahasında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Akar, "Hedefimiz, Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." dedi. 

Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğuna dikkati çeken Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesini kullandı. 

Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti: 

"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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