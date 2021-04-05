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Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir

Milli Savunma Bakanı Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır"

Kaynak: Haber Kaynağı
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