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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

Yunanistan konusunda Bakan Akar, "Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok." ifadelerini kullandı.

"1107 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanı Akar, "Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Akar, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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