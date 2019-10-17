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Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor" açıklamasında bulundu. Bakan Akar ayrıca, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." ifadelerinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

Görüşme sonrasında Akar, bir gazetecinin, Suriye’deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Toplantıda Türkiye’nin tüm görüş ve talepleri bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.  Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut”

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine Akar, “Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki  tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum.”

 

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