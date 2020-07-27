Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı. Akar, ilk bilgilere göre kazanın sebebinin aracın frenindeki boşalma olduğunu açıkladı.