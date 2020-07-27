Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İlk aldığımız bilgi, frende boşalma olduğuna dair. Konuyla ilgili idari ve adli anlamda gerekli çalışmalar sürdürülüyor.
Şoför frende sorun olduğu konusunda uyarmış.
27 yaralımız var. Yaralı arkadaşlardan entübe olan 4 kişi var. 2'sinin boynunda problem var. Doktorlarımız hassasiyetle üstünde duruyorlar. Doktorlarımız yoğun bir gayret içindeler."
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