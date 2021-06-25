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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörü bitireceğiz' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Personeli başarıları dolayısıyla tebrik eden Akar, "Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse Sinat-Haftanin’den, Metina’dan başlayıp Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, arkasından Gara, Kandil, Asos dahil neredelerse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz." dedi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ankara’daki 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) teslim töreninin hemen ardından Diyarbakır’a geçti.

8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi. Akar ve komutanlar daha sonra Malatya’ya gitti.

Malatya Havalimanı’nda Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi 7. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında faaliyetlere ilişkin bilgi alan, personelle bir araya gelen Akar, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin uluslararası alanda özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanının genişlediğini belirtti.

Bu durumun sorumluluklarını artırdığını, tüm gelişmeleri dikkatle takip edip, proaktif önlemler aldıklarını ifade eden Akar, “Sorumluluklarımız, görevlerimiz, omuzlarımızdaki yük arttı. Hep beraber, bir bütünlük içinde bu sorumluluğu elimizi taşın altına sokarak paylaşacağız. Herkes elinden gelen katkıyı sağlayacak, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirecek." diye konuştu.

"Ayrılık-gayrılık yok, 84 milyon bir ve beraber"
Türkiye’nin başta terörle mücadele olmak üzere, tüm konularda bir taraftan kendi hak, alaka ve menfaatlerini korurken diğer taraftan da dost, kardeş ülkelerin hak ve hukukunu korumak için gerekeni yaptığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde, havada gerekli mücadeleyi vermek suretiyle asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına halel getirmemek, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Esas olan 84 milyonun birliği, beraberliği. Ayrılık-gayrılık yok, 84 milyon bir ve beraber. Bu birlik çerçevesinde paylaşıp, bölüşüp elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve güvenliğimiz, savunmamız bakımından yapılması gereken ne varsa bunları yerine getireceğiz."

Terörle mücadele harekatı kapsamında TSK unsurlarının yurt içi ve sınır ötesinde büyük başarılar elde ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün sözde elebaşları işin nereye gittiğini anladılar. Bunu alttakilerin de anlayıp adalete teslim olmalarını bekliyoruz. Başka çıkar yok. Terör bitecek. Irak’ın kuzeyinde terörü bitireceğiz. Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse Sinat-Haftanin’den, Metina’dan başlayıp Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, arkasından Gara, Kandil, Asos dahil neredelerse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz. Bu inançla bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam ediyor. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. İstihbarat raporları da söylüyor ki sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Mehmetçik teröristlerin ensesinde, bunların sonlarını getirmek için yapılması gereken neyse hepsini büyük bir kahramanlıkla yaptılar, yapmaya devam ediyorlar."

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