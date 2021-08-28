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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'dan dönen askerlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afgansitan'daki görevlerini tamamlayarak yurda dönen askerlere seslendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'dan dönen askerlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hului Akar, Afganistan'daki görevlerini tamamlayarak yurda dönen askerlerle bir araya geldi.

AFGANSİTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAHLİYE HAKKINDA

Bakan Akar, "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi." dedi.

Akar şunları kaydetti:

(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir."

Hulusi Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti."

"Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi."

" Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu."

 "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir."

Vatandaşlarımız 48 saatten kısa bir sürede tahliye edilmiştir.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takibi sürdüreceğiz.

Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

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