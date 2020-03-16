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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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