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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

Şehit Fırıncıoğulları Samandağı ilçesinde defnedilecek
Saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, ilçede şehidin amcası Firuz Fırıncıoğulları'nın evine gelerek burada bulanan baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın memleketi Hatay'ın Samandağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. 

Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği, anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca, yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti. 

Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı. 

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını bildirmişti.

Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği kaydedilmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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