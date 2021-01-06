Milli Savunma Bakanlığı'na 55 uzman personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'na Ankara'da görev yapacak 55 uzman personel alımı yapılacak.
Başvurular başladı ve son tarih 31 Ocak 2021.
Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Bakanlık merkez teşkilatında; Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapacak.
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