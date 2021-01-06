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Milli Savunma Bakanlığı'na 55 uzman personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'na personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, alınacak olan 55 uzman yardımcısı bakanlık ile Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilecek. İşte başvuru şartları:
Milli Savunma Bakanlığı'na 55 uzman personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'na Ankara'da görev yapacak 55 uzman personel alımı yapılacak. 

Başvurular başladı ve son tarih 31 Ocak 2021.

Milli  Savunma  Uzman  Yardımcılığı  kadrolarına  alınacak  personel  Bakanlık  merkez  teşkilatında; Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapacak.

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