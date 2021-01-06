Milli Savunma Bakanlığı'na 55 uzman personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'na personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, alınacak olan 55 uzman yardımcısı bakanlık ile Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilecek. İşte başvuru şartları: