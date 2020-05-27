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Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 1-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu

 

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı açıklandı.

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