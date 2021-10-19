Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Kurtulmuş: Büyük bir iz bıraktı

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, gazetecilere, Bayraktar'ın her zaman Türkiye'nin ve milletin iyiliğini isteyen, son derece yardımsever, fevkalade samimi, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğunu anlattı.

Kendisi Fazilet Partisi İl Başkanıyken, Bayraktar'ın il müfettişi olduğunu, siyasette de beraber çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti, öncülük etti, fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı. Özdemir ağabey gibi böyle yürekli, cesur, vatansever, korkmadan, yılmadan mücadele eden bir öncü olmasaydı belki bugün Türkiye İHA'larına, SİHA'larına ulaşamayacaktı. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta evlatları Selçuk, Ahmet, Haluk beyler olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, hepimize, Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye için yaptıklarından dolayı Özdemir Bayraktar'a teşekkür eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rahmetli Muhsin Başkanın sağlığında kendisiyle konuşma, tanışma fırsatı bulmuştuk. Tabii o zamanlar Türkiye'nin imkanları bu kadar yoktu. Daha doğrusu girişimcilere bu kadar fırsat verilmiyordu, bu kadar desteklenmiyordu da... Bu konuda serzenişleri de olmuştu ama hiçbir zaman mücadelesinden, azminden vazgeçmedi. İnanıyorum ki evlatları, devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. Savunma sanayimiz başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı sağlayacaklar."

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." mesajını paylaştı.

Bayraktar'ın taziyesi, İstanbul'daki Baykar Milli S/İHA AR-GE ve Üretim Tesisleri'nde yapıldı.

Özgeçmiş

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, ülkenin tam bağımsızlığı için hayatını, sağlığını ve varlığını Milli SİHA'lara adadı.

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya gelen Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanlayan Bayraktar'ın çalışma hayatındaki azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki her zaman örnek gösterildi.

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Özdemir Bayraktar, dün 72 yaşındayken hayata veda etti.