Milli sporcu Derin Demirsoy, binicilik kariyerinde yeni başarılar hedefliyor

Milli binici Derin Demirsoy, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalyalar, iyi dereceler kazanabilmek istiyorum." dedi.

Milli binici Derin Demirsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında başladığı biniciliğin, okul yıllarında uluslararası yarışlara katılmak için Avrupa'ya yaptığı ziyaretler ile profesyonel seviyeye taşınarak hayatında gittikçe önem kazandığını söyledi.

Hollanda'da yaşayan Derin Demirsoy, "Biniciliğe çok küçük yaşta İstanbul'da başladım. Okulun yanında biniciliğe de devam ederek, yarışma ve antrenmanlar için her ay şampiyonalara katıldım, Avrupa'ya ziyaretlerim oldu. Binicilikte ilerleyebilmek için yaz aylarını da çoğu zaman Avrupa'da geçirirdim. Liseyi bitirdiğimde, 17 yaşındayken Hollanda'ya taşındım. 2012 yılında Maastricht Üniversitesi'nde uluslararası işletme ve finans bölümünde okumaya başladım.Kendi şirketimi kurdum. 2015 yılında üniversiteden mezun olunca binicilik kariyerime daha çok yoğunlaştım." ifadelerini kullandı.

İlk madalyasını 10 yaşındayken elde eden milli sporcu başarı kazandıkça motive olduğunu anlatarak,"2011'de Avrupa Şampiyonası'nda genç biniciler kategorisinde ferdi olarak ikinci olup, gümüş madalya kazandım. 2015 yılında ise yetişkinler kategorisinde Avrupa şampiyonalarına ve büyük yarışmalara katıldım. Geçen sene 'Carpe Diem' binicilik takımı ile çalışmaya başladım. Ailemle birlikte yönettiğimiz şirketimde, atlarımla ilgilenerek binicilik sporuna da devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki binicilik sporunu değerlendiren 27 yaşındaki sporcu, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemizdeki seviyeler ile Avrupa'daki çok farklı. Avrupa'da binici at kalitesi ve yarışma standartları çok daha yüksek. Benim Avrupa'ya genç yaşta gelişimin nedeni bu seviyeye, yarışmalara ve ortama alışabilmekti. Yarışmalar sene boyunca neredeyse her hafta bir ülkede devam ediyor. Avrupa’da yaşamamın en büyük avantajı da iletişim ve ulaşımın daha kolay olması, dolayısıyla bu yarışmalara daha rahat katılabilmek oldu."

Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmeyi hedefleyen Derin, şöyle devam etti:

"Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle şampiyonaların olacağı kesin değil ama eylül ayında büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Bu seneki en büyük hedefim Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek. Ne yazık ki olimpiyatta takım olarak kalifiye olamadık ama en büyük hedeflerimizden biri de 2024 Olimpiyatları'na takım ya da bireysel olarak kalifiye olup orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalyalar, iyi dereceler kazanabilmek istiyorum."

Koronavirüs salgının etkilerine de değinen milli binici," Salgın, hepimizi etkiledi ama biz bu konuda çok şanslıydık. Atlarla çoğu zaman dışarıda ya da büyük alanlarda çalışıldığı için kıyasla çok avantajlıydık. Hayvanlarla çalıştığımız ve çoğu zaman dışarıda olduğumuz için kişisel teması minimuma indirerek işimize ve yarışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Binicilikte ilerlemeyi planladığını vurgulayan Derin, kariyerinin de bu yönde şekillendiğini dile getirerek, "Sporda gidebildiğim kadar en ileri noktaya gidebilmek, doğru atlara yatırım yapıp, bu atlarla, kendimi ve takımımı en iyi şekilde ileri taşımayı amaçlıyorum. Bunun içinde 'Carpe Diem' binicilik takımı ile birlikte yaptığımız yatırımlar var. Onun dışında kendi şirketimin amaçları da zamanla belli olacak. Bu endüstrinin en büyük avantajı sporun yanında böyle kar getirebilen yan mesleklere de açık olması." ifadelerini kullandı.