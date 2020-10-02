  • BIST 1.139
  • Altın 477,612
  • Dolar 7,7423
  • Euro 9,0975
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Milli sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye yüzüşü başladı

Yenişehir Belediyesi tarafından "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Seven, yaklaşık 90 kilometre yüzecek.
Milli sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye yüzüşü başladı

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı.

Yenişehir Belediyesinin organizasyonunda, Bozyazı ilçesindeki limanda kendisini bekleyen Fullmoon isimli yata binen Seven, daha sonra dalış yapacağı Anamurium Antik Kenti sahiline hareket etti.

Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından denize giren Seven, KKTC'ye yüzerek gitmek için kulaç attı.

Milli yüzücü Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava koşullarına bağlı olarak düz bir çizgide gidemeyeceği için 90 kilometre yüzeceğini bildirdi.

Yüzüşünün yaklaşık 35 saat süreceğini belirten Seven, ''Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Aylardır bu proje için hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel bir spor aktivitesi ve tanıtım olacak. Çok değerli teknik ekibimiz var. Ben bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

Kurallar çerçevesinde bota çıkmak ve dokunmanın yasak olduğunu anlatan Seven, "Rutin olarak her saat başı veya 50 dakikada bir, likit ve normal olarak beslenmemi gerçekleştireceğim. Sopayla bana yiyeceğim uzatılacak. Herhangi bir destek almadan, gıdamı aldıktan sonra devam edeceğim. Yaklaşık 35 molam olacak.'' ifadelerini kullandı.

Antrenör Kamil Resa Alsaran da zorlu bir yüzüş gerçekleştirecek milli sporcunun, KKTC'ye gitmek için 100 bin kulaç atacağını söyledi.

Su sıcaklığının 29 derece olduğunu ve bunun Emre için handikap olabileceğini dile getiren Alsaran, şöyle konuştu:

''Vücut ısısına yakın bir ısıda yüzecek. Çok su ve mineral kaybedecek. Beslenmelerde buna çok dikkat edeceğiz. Neticede sıcak su da soğuk su kadar dezavantaj. Kulaç atmaya başladığı zaman omuzlarında ağrılar olacak. Bununla ilgili ağrı kesici vereceğiz. Beslenmelerde midesi bulanacak. Çünkü hep karbonhidrat tozu içecek, muz ve hurma yiyecek."

Sporcunun zorlu bir süreç geçireceğini kaydeden Alsaran, "Beslenme molalarında kaç kilometre geldik, kaç kulaçta gidiyor, üşümüş mü ya da tam tersi hararet yapmış mı, bunlara bakacağız. Morali bozuksa moral vereceğiz. Deniz şartlarını kontrol edeceğiz. Köpek balığını salmak için ayağına ve bota cip takacağız. Netice de zorlu bir geçiş olacak. Bizde kendisine bu konularda yardımcı olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor'da ayrılık borsaya bildirildi01 Ekim 2020 Perşembe 15:48
  • Galatasaray için 6 milyon euroluk maç01 Ekim 2020 Perşembe 15:37
  • Türkiye Kupası'nda format değişti01 Ekim 2020 Perşembe 15:36
  • Fenerbahçe, Papis Cisse'yi açıkladı!01 Ekim 2020 Perşembe 15:35
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok01 Ekim 2020 Perşembe 13:09
  • UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak01 Ekim 2020 Perşembe 13:09
  • Lucescu Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek01 Ekim 2020 Perşembe 13:08
  • Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 538. maçına çıkacak01 Ekim 2020 Perşembe 13:07
  • Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak01 Ekim 2020 Perşembe 13:06
  • Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü01 Ekim 2020 Perşembe 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti