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Milli Sporcu Enes Çağlar 'Yılın En İyi Sporcusu Ödülü’ne layık görüldü

Çankırı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği'nce düzenlenen ödül töreninde ‘Yılın En İyi Sporcusu Ödülü’ne Milli Sporcu Enes Çağlar layık görüldü.
Milli Sporcu Enes Çağlar 'Yılın En İyi Sporcusu Ödülü’ne layık görüldü

Ödül töreni sonrası duygularıyla ilgili gazetemize konuşan Avrupa Şampiyonu Sporcu Enes Çağlar, “Böylesine güzel ve özel bir organizasyonda beni ödüle layık görerek onura eden Çankırı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği'ne çok teşekkür ederim. Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarımda en büyük destekçim olan ve her zaman beni desteğini arkamda bildiğim sayın başkanım kıymetli abim Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu'ya şükranlarımı sunarım” dedi

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RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

 

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