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Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor

Yetiştirme yurdunda başladığı dövüş sanatlarında dünya şampiyonluğu elde eden Azerbaycan asıllı milli sporcu Abdullayev, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını Karabük'te oturduğu sitenin bahçesinde sürdürüyor.
Milli sporcu sitenin bahçesinde form tutuyor

Azerbaycan'da çocuk esirgeme kurumunda 7 yaşında spora başlayan Khaya Abdullayev (31) birçok uluslararası turnuvaya katılarak dereceler elde etti.

Karabük Üniversitesinde eğitim alan ve bu kentte sahip olduğu bir spor salonunda sporcu da yetiştiren Abdullayev'in karma dövüş sanatlarında Türkiye ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve bu süreçte 100. Yıl Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesinde çalışmalarını sürdüren Abdullayev, spor salonlarının açılmasıyla öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

"Bu dünyada bu ay-yıldız için yaşıyoruz"
Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve bu sürede ay-yıldızlı forma altında mücadele ettiğini söyledi. 

İran'da nisan ayında katılacağı uluslararası turnuvanın Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelendiğini aktaran Abdullayev, "İnşallah şampiyonlukla dönüp, Türk bayrağını dalgalandıracağız. Günde iki defa spor yapıyorum. Kendi bahçemizde çalışıyorum, bize yetiyor. Türk milli takımındayım, milli sporcuyum. Türk formasıyla birçok defa şampiyon oldum. Biz aynı kandanız. 'İki devlet bir millet' diyorlar. Her zaman biriz, hepimizin bir ay-yıldızı var. Bu dünyada bu ay-yıldız için yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin evden spor yapabileceğini, insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları gerektiğini belirten Abdullayev, "Evde spor aktivitelerini izleyerek spor yapın. Günde 30 dakika yeter. Ben sabahları koşuyorum, daha sonra fizik antrenmanı yapıyorum. Temas olmadan bir arkadaşla gölge dövüşü yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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