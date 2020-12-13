  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Milli sporculardan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 4 madalya

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, gümüş ve bronz madalya alırken, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.
Milli sporculardan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 4 madalya

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisindeki alet finallerinde milli sporcu Bora Tarhan, 2 alette bronz madalya kazandı. 

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı. 

Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 

Türk cimnastikçi, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti. 

Halkada altın madalyayı Ukrayna'dan Illia Kovtun 13 bin 266 puanla, gümüş madalyayı da aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 13 bin 166 puanla kazandı.

Atlama masasında da Romanya'dan Gabriel Burtanete, 14 bin 283 puanla şampiyon olup altın madalya alırken, Ukraynalı sporcu Kovtun, 14 bin 033 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Devam eden yarışlarda Tarhan, barfiks aletinde, milli sporcu Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıkacak.

Kılıçer'den iki madalya
Şampiyonada, gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer de barfikste gümüş, paralel barda ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü sahasında kazandı13 Aralık 2020 Pazar 09:26
  • Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor12 Aralık 2020 Cumartesi 21:51
  • Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır11 Aralık 2020 Cuma 19:33
  • Nihat Özdemir'den müjdeli haber11 Aralık 2020 Cuma 15:41
  • Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil11 Aralık 2020 Cuma 15:38
  • Avrupa futbolunda bileği bükülmeyen takımlar11 Aralık 2020 Cuma 13:38
  • Los Angeles Clippers'tan Paul George'a 190 milyon dolarlık kontrat11 Aralık 2020 Cuma 13:38
  • Türk takımları 15 yıl sonra Avrupa'da 'baharı' göremedi11 Aralık 2020 Cuma 11:50
  • Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı11 Aralık 2020 Cuma 11:46
  • Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde11 Aralık 2020 Cuma 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti