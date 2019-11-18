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Milli takım galibiyetle bitirdi

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı.
Milli takım galibiyetle bitirdi

12'nci dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında rakip ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

17'nci dakikada A Milli Takım öne geçti. Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında kaleci Josep Gomes'in elinde seken topu Enes Ünal ağlara gönderdi: 0-1.

21'inci dakikada milliler penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta kaleci Gomes ile karşı karşıya kalan Enes Ünal file bekçisini çalımlamak istedi. Enes, çalımı sırasında rakip kalecinin müdahelesi ile yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak penaltı kararı verdi.

22'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Enes Ünal kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

68'inci dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Berkay Özcan'ın vuruşu ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

75'inci dakikada rakip ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Yusuf'un ortasına iyi yükselen Merih Demiral'ın vuruşunu kaleci Josep Gomes çeldi.

82'nci dakikada Kaan Ayhan'ın uzun pasıyla rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşu kalenin yanından az farkla auta çıktı.

86'ncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan Kabak'ın yaptığı kafayı vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Müsabakada başka gol olmadı ve Türkiye, Andorra'yı 2-0 mağlup ederek H Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

STAT: Andorra Ulusal

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko

ANDORRA: Gomes (Dk. 87 Ferran Pol) - Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente (Dk.85 Rubio), Alaez (Dk.71 Victor Rodriguez), Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE: Uğurcan - Nazım, Ozan, Merih (Dk. 80 Mert Çetin) , Ömer, Kaan, Ozan, Yusuf, Hakan (Dk. 60 Berkay Özcan), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Emre Kılınç), Enes

GOLLER: Dk. 17 - Dk. 21 (P) Enes Ünal (Türkiye)

SARI KARTLAR: Lima, Llovera, Vales (Andorra) - Kaan Ayhan (Türkiye)

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