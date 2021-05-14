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Milli Takım kadrosu açıklandı

Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez aday kadroda.
Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenecek olan Antalya kamp kadrosunu online olarak düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez aday kadroya davet edildi.

Şenol Güneş'in açıklamaları: "Milli takım benim için her şeyden ve herkesten önemli bir durumdadır. Onu korumak hepimizin görevi. Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Doğru olacağız, bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye kazanırsa hep birlikte kazanırız, bunun bilincindeyiz. Futbol yaşanan olumsuzlukları tamamen unutturmaz ama umut verir. Gençlerin rüyalarına rehber olur."

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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