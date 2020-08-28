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Milli Takım kadrosu açıklandı

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açılandı.
Milli Takım kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökıçü ilk kez Milli Takım'a davet edildi. Fenerbahçeli Altay Bayındır ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman


A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

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