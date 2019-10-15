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Milli takım lider gitti, lider döndü

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milli takım lider gitti, lider döndü

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu sekizinci maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

ARNAVUTLUK KARŞISINDAKİ İLK 11'E GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun'u da yedekler arasında tuttu. Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

Fransa ise Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder 11'i ile sahada yer aldı.

Fransa ile oynanan maçta 30 bin civarında Türk taraftar da statta yer aldı.

MERT MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona ererken Milli takımımızda Mert Günok ilk 45 dakikalık dilime yaptığı kurtarışlar ile damga vurdu. Mert Günok özellikle 16. dakikada Griezmann'ın ardından da Sissoko'nun şutunda kalesini gole kapattı.

Milli takımımızda ikinci yarının 53. dakikasında Zeki Çelik sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Kaan Ayhan dahil oldu. Ay - Yıldızlılarımız 58. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Burak Yılmaz ile gole çok yaklaşırken Burak Yılmaz'ın vuruşu auta çıktı.

Fransa 76. dakikada Olivier Giroud ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.

EMİN ADIMLARLA LİDERLİĞE DEVAM EDİYORUZ

Ay - Yıldızlılarımız 81. dakikada Kaan Ayhan'ın kafa golüyle Fransa karşısında 1-1'lik eşitliği yakalarken golün asisti ise Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Millilerimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle bir puanla ayrıldı ve puanını 19'a yükselterek grupta liderliğini sürdürdü.

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