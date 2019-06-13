Milli Takım Yenimahalle’nin konuğu

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Tesisleri, Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası nedeniyle kampa giren Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyor.

2015 yılında İngiltere’de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında şampiyonluğu kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı, 14-24 Eylül tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde 10 günlük hazırlık kampına girdi.

Yenimahalle’den milli takıma 2 sporcu birden

Avrupa Şampiyonası öncesinde Ankara’da 20-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek, Romanya, İspanya ve Japonya’nın bulunduğu Uluslararası Ankara Kupasına da katılarak, hazırlıklarını tamamlamayı planlayan milli takım sporcuları, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sahasında yoğun kamp çalışmalarına başladı.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübünden de iki oyuncu milli takım kadrosunda yer aldı. Milli Takımın en genç futbolcusu olan Muhammed Ali Öktem ve kaleci İslam Kayanın da hazır bulunduğu hazırlık kampı, ısınma hareketleri ve düz koşu antrenmanı ile başladı. Türkiye’nin milli gururu olan sporcular, taktik hazırlıkların yanında top sürme çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

“Sporcularımız başarı için yoğun emek harcıyor”

Görme Engelli Futbol Milli Takımının büyük gayret göstererek uluslararası turnuvalardan başarıyla döndüğünü belirten Milli Takım Antrenörü Hasan Yıldırım “Görme Engelli Milli Takımı olarak bayrağımızı uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelli takımından da iki sporcu takımımızda yer alıyor. Tüm sporcularımız 2015 yılında İngiltere’de ve 2016 yılında olimpiyatlarda gösterdiğimiz başarının tekrarlanması için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Amacımız ülkemize kupa ile dönmek” şeklinde konuştu.344 02 36