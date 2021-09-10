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Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

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