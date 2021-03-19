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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki isim ilk kez çağrıldı

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya iki isim ilk kez davet edildi.
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki isim ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş'in belirlediği kadroda Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı ve Göztepe'de top koşturan Halil Akbunar, ilk kez aday kadroya davet edildi.

İLK MAÇ HOLLANDA
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI İSPANYA'DA
Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

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