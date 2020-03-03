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Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün
Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak.

Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye'yi kura çekiminde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil edecek.

UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.

B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek. 

Torbalar

Kura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:

A Ligi

Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya

Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi

Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti

Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

Torba 3: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya 

C Ligi

Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan

Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg

Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi

Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn

Torba 2: Andorra, Malta, San Marino 

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