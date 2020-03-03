Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak.
Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.
Türkiye'yi kura çekiminde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil edecek.
UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.
B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.
Torbalar
Kura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:
A Ligi
Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya
Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç
Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda
B Ligi
Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti
Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya
Torba 3: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda
Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya
C Ligi
Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan
Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi
Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg
Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova
D Ligi
Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn
Torba 2: Andorra, Malta, San Marino
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