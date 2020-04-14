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Milli Teknoloji Hamlesi yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.
Milli Teknoloji Hamlesi yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kararname ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sınai, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek.

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