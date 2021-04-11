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Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı

Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 4 milli sporcu mücadele etti.

Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli çeyrek finalde, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar +73 kiloda İkra Kayır ilk turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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