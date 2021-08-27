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Millî tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships 2021’de millî takım adına mücadele eden Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularından Hayrunnisa Gürbüz ve Aleyna Şenyurt tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Millî tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Türk Telekom, Türkiye’de pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti. 24-27 Ağustos tarihlerinde Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships’te 3 Türk Telekom sporcusu mücadele etti. Toplamda 25 ülkeden 600 sporcunun katıldığı turnuvada, tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz büyük bir başarıya imza attı. 37 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele eden Gürbüz, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı.

"ALTIN MADALYA ALDI"

Bir diğer büyük başarıya ise Aleyna Şenyurt imza attı. Şenyurt, 39 ülkeden 700 sporcunun katıldığı 49 kilogram Ümitler Kategorisi’nde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Türk Telekom amatör sporcusu tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu ise 58 kilogramda beşinci oldu.

Son olarak Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek verdiğini vurguladı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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