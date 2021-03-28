  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano turnuvasında mücadele eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, yarı finalde elendi.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti

İsviçre'nin Lugano şehrinde 2010 yılından sonra ilk kez düzenlenen turnuvadaki karşılaşmanın yarı finalinde, tek erkekler dünya sıralamasının 273. basamağında yer alan Çelikbilek, dünya 389'uncusu Ukraynalı Vitaliy Sachko ile karşılaştı.

1 saat 9 dakika süren mücadelenin setlerini 7-5 ve 6-0 kazanan Sachko, Altuğ Çelikbilek'i 2-0 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu.

23 yaşındaki Sachko, finalde İsviçreli Dominic Stephan Stricker ile yarın karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı28 Mart 2021 Pazar 09:29
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final İstanbul'da düzenlenecek27 Mart 2021 Cumartesi 09:43
  • Türkiye 588. maçına çıkıyor27 Mart 2021 Cumartesi 09:40
  • A Milli Futbol Takımı, İspanya'da26 Mart 2021 Cuma 16:42
  • Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor26 Mart 2021 Cuma 14:55
  • NBA'de takasın son günü hareketli geçti26 Mart 2021 Cuma 13:14
  • Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor26 Mart 2021 Cuma 13:14
  • NBA'de takasın son günü hareketli geçti26 Mart 2021 Cuma 13:13
  • Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın26 Mart 2021 Cuma 13:13
  • Süper Lig'de kırmızı kartlar arttı, sarı kartlar azaldı26 Mart 2021 Cuma 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti