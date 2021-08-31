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Milli tenisçi Cem İlkel ABD Açık'a ilk turda veda etti

Sezonun dördüncü grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, turnuvaya ilk turda veda etti.
Milli tenisçi Cem İlkel ABD Açık'a ilk turda veda etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına elemelerden gelerek katılan dünya sıralamasının 188. basamağındaki İlkel, ilk turda dünya 138 numarası Slovak Alex Molcan ile karşılaştı.

Cem İlkel, 2 saat 20 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-4 kazanmasına rağmen maçtaki üstünlüğünü koruyamadı. Molcan, sonraki setleri 6-3, 6-1 ve 6-1 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve üst tura kaldı.

Kariyerinde ilk kez turnuvada ana tabloya kalan Cem İlkel, Marsel İlhan (2009, 2011 ve 2015), Çağla Büyükakçay (2016) ve İpek Soylu'nun (2017) ardından bunu başaran dördüncü milli tenisçi olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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