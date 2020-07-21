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Milli tohum 'Hüseyinbey' ile buğday verim rekoru kırıldı

Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve iki yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli ve milli tohum çeşidi "Hüseyinbey"in kullanıldığı Çorum'daki bir dekarlık tarladan 1 ton 730 kilogram verim alındı.
Milli tohum 'Hüseyinbey' ile buğday verim rekoru kırıldı

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Vehbi Eser, Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli ve milli "Hüseyinbey" tohumunun ekildiği buğday tarlasından bir dekardan 1730 kilogram verim alındığını belirterek, "Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı." dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir firma tarafından anaç tohumları Trakya bölgesinde üretilen ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygunluğu, yüksek verim kapasitesi ve yerlilik özelliğiyle çiftçiler için önemli bir alternatif oldu.

İki yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli tohum çeşidinin Çorum'da ekildiği buğday tarlasından alınan verim, hem üreticileri hem de bitki ıslahçılarının yüzünü güldürdü.

Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Orhan Arslan'ın yaklaşık 40 dönümlük arazisine ektiği Hüseyinbey tohumundan biçerdöver ile gerçekleştirilen hasatta, dekar başına 1730 kilogram ürün alındı.

"Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum"
Tarladaki hasada katılan Vehbi Eser, AA muhabirine, yerli ve milli Hüseyinbey çeşidinin yüksek verimi, hastalıklara ve kötü çevre şartları ile özellikle Türkiye'de çok fazla bilinmeyen kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklılığıyla dikkati çektiğini söyledi.

"Hüseyinbey" tohumunun yıllardır Türk ıslahçılarının bir ton sınırını geçme hedefinin sonuna geldiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Eser, "Daha önce yerli ve milli bir çeşit, Hüseyinbey, ülkemizde, çiftçi şartlarında 1200 kilogram ile en yüksek verim alma rekorunu kırmıştı. Birçok bölgemizden 1 tonun üzerinde verim alındı." dedi.

Bugünün gurur günleri olduğuna işaret eden Eser, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. Bunu bize bahşeden Allah'a hamdederiz. Bugün Türk ıslahçısının başarısının tescillendiği gündür. Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı. Ülkeye, Türk milletine ve Türk çiftçisine hayırlı olsun. İnşallah bu çeşitten daha yüksek verimli modeller yakın zamanda ıslahçılarımızın yerli ve milli imkanlarıyla gelecektir. Bundan sonra Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu verimle bu tescillendi. Çiftçilerin, yetkililerin herkesin yerli ve milli tohumumuza sahip çıkmasını bekliyoruz."

Eser, dünyada ise dekar başına alınan en yüksek veriminin 1739 kilogram ile Yeni Zelandalı bir çiftçiye ait olduğunu kaydetti.

"Dünya rekoruna yaklaştık"
Çiftçi Orhan Arslan da ilk defa iki yıl önce deneme amacıyla 7 dönümlük alanda ektiği Hüseyinbey'in veriminden çok memnun kaldığı için geçen sene de yerli tohumu kullanarak 40 dönümlük tarlasına ekim yaptığını anlattı.

Geçen yılki hasatta dekar başına 1050 kilogram verim aldığını, bu yıl ise rekor verim elde ettiğini dile getiren Arslan, "Bu yıl güzel iklim şartlarının yanında biz de ürüne daha iyi bakım yaptık. Dönüm başına 1730 kilogram verim, Türkiye rekorudur. Dünya rekoruna yaklaştık. Bundan sonra daha iyisi çıkana kadar Hüseyinbey'den şaşmam. Herkese de tavsiye ederim. Her zaman yerli ve milliden yanayız. Artık Ukrayna, Hollanda, İsrail, Romanya'dan niye tohum alalım?" ifadelerini kullandı.

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