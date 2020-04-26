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Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 65 bini geçti.
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin silah envanterine yerli ve milli ürünlerin katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Demir, Türk savunma sanayisi olarak şu anda bütün dünyanın uğraştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken dahi bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulayarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre piyade tüfeği ihtiyacı doğrultusunda da üretimlerin devam ettiğini belirten Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek." dedi.

MPT-55, KCR-556, SAR 223
MKEK, MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Kalekalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olarak üretildi. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.

Sarsılmaz'ın 5,56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi.

SAR 223, en zor arazi ve iklim koşullarında test edildi. 5,56x45 milimetre mühimmatları ateşleyen gaz etkili çalışma, dakikada yaklaşık 700-900 atım, hızlı nişan almayı sağlayan 2 ayrı mesafe (100-300 metre) kademeli, mekanik ayarlanabilir gez, silahın önemli özelliklerini oluşturuyor. 30 mermi kapasiteli hafif ve dayanıklı polimer şarjörden beslenen SAR 223, uzunluk ayarlı teleskopik dipçik, doğrusal yapıyla geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltan ergonomik dizayn sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

SAR 223'ün, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine geliştirilmiş yeni nesil ani geri tepmeli piston sistemiyle çalışan SAR 223T versiyonu bulunuyor. Tüfek, zorlu ortamlarda hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih ediliyor.

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