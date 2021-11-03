  • BIST 1.527,660
  • Altın 556,92
  • Dolar 9,7144
  • Euro 11,2674
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp, KCR556 Piyade Tüfeği'ni, "Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.
Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor03 Kasım 2021 Çarşamba 11:59
  • İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak03 Kasım 2021 Çarşamba 11:53
  • İŞKUR bu yıl 10 bin kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı03 Kasım 2021 Çarşamba 11:48
  • Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Sınavı sonuçları açıklandı03 Kasım 2021 Çarşamba 11:45
  • Büyükelçi Ceyhun, Avusturya’daki terör saldırında yaralanan polise yardım eden Türklerle görüştü03 Kasım 2021 Çarşamba 10:36
  • Mehmetçik bu yıl Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi03 Kasım 2021 Çarşamba 10:10
  • FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:08
  • Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:05
  • Türkiye, Kabil'de hastaneye yapılan terör saldırılarını kınadı03 Kasım 2021 Çarşamba 09:58
  • Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti03 Kasım 2021 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti