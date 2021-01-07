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Milli Türk Talebe Birliği: Bu güruhun amacının farklı olduğu ortada

Milli Türk Talebe Birliği, Boğaziçi'ndeki gösterilere ilişkin, "Civar üniversitelerden öğrencilerle birlikte siyasi partiler, terör örgütleri ve marjinal grupların katılımıyla oluşan bu güruhun amacının farklı olduğu ortadadır." açıklamasını yaptı.
Milli Türk Talebe Birliği: Bu güruhun amacının farklı olduğu ortada

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin, "Bu olayların aslında sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tepki gösterisi olmadığı, civar üniversitelerden gelen öğrencilerle birlikte siyasi partiler, terör örgütleri ve marjinal grupların katılımıyla oluşan bu güruhun amacının farklı olduğu ortadadır." açıklamasında bulundu.

MTTB'den yapılan açıklamada, son birkaç gündür Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Bulu'nun rektör olarak atanması kararı üzerine başlatılan olayların titizlikle takip edildiği, atama bahane edilerek başlatılan gerginlik havasının dağılmasını istemeyen grupların görüldüğü belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te başlatılan olaylarda rektör atamasını protesto etmek isteyenlerin terör örgütü lehine slogan atarak ve marşlar söyleyerek halay çektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olayların aslında sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tepki gösterisi olmadığı, civar üniversitelerden gelen öğrencilerle birlikte siyasi partiler, terör örgütleri ve marjinal grupların katılımıyla oluşan bu güruhun amacının farklı olduğu ortadadır. Olaylarda gözlemlediğimiz, kuklacıların, ülkemizin üzerinde daima kalmasını istedikleri kaos bulutunu yeniden oluşturmaya çalıştıklarıdır. Karanlık ve kirli eller geçmişte olduğu gibi üniversiteleri karıştırma, öğrenci kavgalarının fitilini ateşleme uğraşı içerisindedir. Toplum ahlakını dinamitleyen grupların da gösterilere katılmasıyla olaya farklı bir boyut eklenmeye çalışılmaktadır. Dış basın ile birlikte terör örgütü sempatizanlığı yapan medya organlarının servis ettiği asparagas haberler bize Gezi kalkışmasını hatırlatmaktadır. Bu ne tesadüftür ki darbe çığırtkanlığı, başörtülü vatandaşlarımız üzerinden ayrımcılık oluşturma çabası, 27 Mayıs atıfları ve üniversite olayları aynı günlerde yaşanmaktadır. Bu olaylara karşı öğrenci kardeşlerimiz aklıselim davranmalı ve asla oyuna gelmemelidir."

"Hiçbir üniversitemizde kirli emellerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz"
Polisin olaylara suhuletle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin son zamanlarda salgın hastalıkla mücadelesine rağmen gelişmeye devam etmesi karşısında başlatılan bu kirli kumpasın tertibini yapan karanlık odaklara karşı, Milli Türk Talebe Birliği olarak sesleniyoruz, sadece Boğaziçi Üniversitesinde değil hiçbir üniversitemizde kirli emellerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. MTTB olarak, üniversiteler üzerinden oynanan bu oyuna asla müsaade etmeyeceğiz." 

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