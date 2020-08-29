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Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor

Başarılı yürüyüşçü Salih Korkmaz, rekorlar listesine bir yenisini daha Bursa'da ekledi. Atıcılar Pisti'nde 5000 metre açık saha pist rekorunu kırmak için sahneye çıkan Korkmaz, 13 saniye gelişim sağladı.
Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor

Dünya beşincisi milli atlet Salih Korkmaz, Bursa'daki Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 5000 metre pist yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı. Bu branşta açık saha rekorunu 19:43.64 ile geçen yıl Ankara'da yakalayan Salih, Bursa'da bu dereceyi 19:30.79'a indirdi. Salih Korkmaz, 5000 metre pist yürüyüşte salon rekorunu da 19:13.59 ile elinde tutuyor. Yarışta Mustafa Özbek de 20:55.45 ile en iyi derecesini yürüdü.

Kadınlar 5000 metrede de piste çıkan Avrupa ikincisi yürüyüşçü Evin Demir ise, 22:46.89 ile kendi en iyi derecesini yaptı. 19 yaşındaki Evin, 5000 metre pist tüm zamanlar listesinde de Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın ardından üçüncü sıraya çıktı.

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