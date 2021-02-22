  • BIST 1.566
  • Altın 404,240
  • Dolar 6,9930
  • Euro 8,4682
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.
Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki son gün müsabakalarda, Ankara TOHM ekibinden antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Deniz, 800 Metre Serbest Kategorisinde 8.32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Antalya TOHM ekibinden antrenörlüğünü Hakan Delibaş'ın yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Mert Kılavuz da 800 metre Serbest 17-18, 19+ Yaş kategorilerinde 7.54.77’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

Müsabakalarda Ankara TOHM'dan antrenörlüğünü Gjon Shyti'nin yaptığı Enka Spor Kulübü yüzücüsü Merve Tuncel ise 800 metre Serbest 15-16 Yaş, 17-18 Yaş, +19 yaş kategorilerinde 8.27.38’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Organizasyon bugün düzenlenen müsabakalarla sona erdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı21 Şubat 2021 Pazar 16:24
  • Gençlerbirliği'nden Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Galatasaray savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde21 Şubat 2021 Pazar 16:22
  • Dondurucu soğukta kürek çekerek şampiyonaya hazırlanıyorlar21 Şubat 2021 Pazar 16:21
  • Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek21 Şubat 2021 Pazar 16:21
  • Milli judocu Bilal Çiloğlu yeni kulübü EGO Spor ile olimpiyat madalyası hedefliyor21 Şubat 2021 Pazar 16:20
  • Potada 999. milli sınav21 Şubat 2021 Pazar 11:52
  • Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç hayalini kurduğu formaya kavuştu21 Şubat 2021 Pazar 11:48
  • NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti21 Şubat 2021 Pazar 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti