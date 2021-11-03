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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Viktoria Zeynep'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Viktoria Zeynep Güneş'i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz ülkemize büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Viktoria Zeynep Güneş'e başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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