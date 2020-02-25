Milliler İsveç'te kayıp!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenildi.

12 Dev Adam, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İsveç'e 87-80 mağlup olarak 2. yenilgisini aldı.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç'e konuk oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87- 80 kazandı.

A Erkek Milli Takımı'nda Sertaç Şanlı 23, Melih Mahmutoğlu 17, Berkan Durmaz 11, Metecan Birsen ve Buğrahan Tuncer ise 10 sayıyla oynadı.

12 Dev Adam, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup olmuştu.

EuroBasket 2021 Elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.

Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.