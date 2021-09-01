  • BIST 1.472,070
  • Altın 485,19
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Milliler, Karadağ maçına hazır

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Milliler, Karadağ maçına hazır

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Antrenmana hafif ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

Millilerin antrenmanını; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş takip etti.

Türkiye, yarın 21.45'te Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek31 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • Altay'ın kralı Paixao gözden düştü31 Ağustos 2021 Salı 12:40
  • Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da31 Ağustos 2021 Salı 12:35
  • Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya 31 Ağustos 2021 Salı 10:53
  • Juventus, Cristiano Ronaldo'ya veda etti31 Ağustos 2021 Salı 10:47
  • Milli tenisçi Cem İlkel ABD Açık'a ilk turda veda etti31 Ağustos 2021 Salı 10:43
  • Ozan Kabak, Premier Lig'e döndü31 Ağustos 2021 Salı 09:46
  • Famalicao, Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı31 Ağustos 2021 Salı 09:44
  • A Milli Takım'da hazırlıklar başladı31 Ağustos 2021 Salı 09:38
  • Fenerbahçe, Diego Rossi'yi açıkladı31 Ağustos 2021 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti