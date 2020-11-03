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Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon liraya dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 9 ayda 76 bin 123 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liraya yaklaştı.
Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon liraya dayandı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 301 bin 564 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 9 ayda 76 bin 123 kişi arttı. 

Milyonerlerin toplam mevduatı da eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 958 milyar 817 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 496 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 567 milyar 218 milyon lira artış kaydetti. 

Yurt içi yerleşik milyonerlere 66 binin üzerinde kişi eklendi 
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 66 bin 800 artarak 268 bin 820'ye ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 831 milyar 726 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 807 milyar 548 milyon lirası yerel para cinsi, 969 milyar 261 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 54 milyar 918 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 814 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bini geçti
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 32 bin 744'e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 9 bin 323 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 127 milyar 91 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 496 milyon lirası yerel para, 108 milyar 141 milyon lirası yabancı para ve 1,5 milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 881 bin lira olarak hesaplandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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