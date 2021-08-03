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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,80 artış ile yıllıkta yüzde 18.95 oldu.
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

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