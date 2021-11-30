Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge çalışması tamamladı, tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirtti.

3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarda son dakika gelişmesi yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.