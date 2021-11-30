  • BIST 1.806,95
  • Altın 743.86231
  • Dolar 12.9886
  • Euro 14.7628
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge çalışması tamamladı, tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirtti.
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge çalışması tamamladı, tarih belli oldu

3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarda son dakika gelişmesi yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'da helikopter kazası: Ölü ve yaralılar var30 Kasım 2021 Salı 11:35
  • Dışişleri Bakanlığı sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı30 Kasım 2021 Salı 11:00
  • Bahçeli'den indirim çağrısı: Yüzde 2 ila 5 arası gerekir30 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi30 Kasım 2021 Salı 10:46
  • Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi30 Kasım 2021 Salı 10:40
  • MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!30 Kasım 2021 Salı 10:25
  • Eczanelere stok denetimi: 261’inde uygunsuzluk tespit edildi!30 Kasım 2021 Salı 10:19
  • Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü30 Kasım 2021 Salı 10:13
  • 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı30 Kasım 2021 Salı 10:13
  • Büyüme rakamları açıklandı30 Kasım 2021 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti