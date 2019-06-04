Milyonlarca Müslüman bayram namazı kılmak için camilere akın etti

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Başta İstanbul'un tarihi camileri olmak üzere memleketinde dört bir yanında genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

EDİRNE

Edirne'de Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayram namazı sonrası Selimiye Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.

İZMİR

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı. Bayram dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

MERSİN

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, önce sabah namazını kıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, bayram sohbetinde bayramların birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı günler olduğunu vurgulayarak küskünlüklerin sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bayram ziyaretlerinin önemine de değinen Kondi, aile büyüklerinin yanı sıra hastaların ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Sohbetin ardından vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken, bazı vatandaşlar iç avluda secdeye durdu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Kondi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

HATAY

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi. Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası vatandaşlar şehitlik ziyaret edip dualar okudu.

OSMANİYE

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun vaazının ardından dua edildi. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası Kocaoğlu, bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

MALATYA

Malatya'nın kent merkezinde ilçelerdeki camilerde halk Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu. Darende ilçesinde Somuncu Baba Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Somuncu Baba Külliyesi’nde binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Sabah erken saatlerden itibaren Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken terör operasyonları sırasında şehit olan asker ve polisler için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, cami imam hatipleri tarafından okunan tekbirler ve salavatı şerifler eşliğinde Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin dördüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Abdulhamithan Camisi ile kent merkezindeki camileri doldurdu.

Abdulhamithan Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ulu Cami'de namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Topçuoğlu Camisi'nde kıldığı bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.