  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor

Çankırı'da yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasının duvarlarına, "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan hayvanların kabartmasının işlenmesi için çalışma yürütülüyor.
Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor

Çankırı'daki tuz mağarasının duvarlarına, 1997 yılından bu yana kazı çalışmaları süren "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan hayvanların kabartması işleniyor.

Asırlardır tuz üretilen mağara, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulunuyor. Yıllarca devam eden üretim sonucu mağarada birçok galeri oluştu.

Mağaradaki galerilerde Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacak temalar oluşturularak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu kapsamda mağara duvarlarına, 1997 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülen "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan kılıç dişli kaplan, su samuru, üç dişli fil, kısa boyunlu zürafa gibi hayvan türlerinin kabartmasının yapılması kararlaştırıldı.

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Erol ile görüşerek bu hayvan figürlerinin fotoğraflarını aldı ve tuz mağarasının duvarlarına 8,5 milyon yıl önce yaşamış hayvanların kabartmasını yapmaya başladı.

Bir türün de kaya tuzundan heykeli yapılacak

Oruç, Çankırı Belediyesinin Yeraltı Tuz Şehrini Turizme Açma Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tuz mağarasında sanatsal çalışmalar yaptığını aktaran Oruç, yerin 150 metre altının sanat atölyesine dönüştürülmesi ve bu tür eserler üretilmesinin ilk kez gerçekleştirilmiş bir şey olabileceğini ifade etti.

Çankırı'da milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin rölyefini yapacaklarını belirten Oruç, "11 hayvan türünün rölyefini yapıyorum. Kılıç dişli kaplan ve atların atası olarak tabir edilen hayvan figürünü tamamladık. Bir türün de kaya tuzundan heykelini yapacağım." dedi.

Kabartma çalışmasına başlamadan önce kaya tuzuyla kaplı duvarları düzleştirdiğini, sonra figürün çizimini yaptığını anlatan Oruç, bir figürü tamamlamak için 15-20 gün uğraştığını vurguladı.

Oruç, Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, mağaranın bir kısmının sağlık bir kısmının da kültür alanı olarak hizmete sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor22 Aralık 2019 Pazar 10:51
  • Askere gidebilmek için 110 kilo verdi22 Aralık 2019 Pazar 10:48
  • Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı22 Aralık 2019 Pazar 10:47
  • Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı22 Aralık 2019 Pazar 10:24
  • Tarkan Köln'de konser verdi22 Aralık 2019 Pazar 10:23
  • Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı22 Aralık 2019 Pazar 10:02
  • Cıbıltepe'de kar duası21 Aralık 2019 Cumartesi 18:00
  • Mesut Özil’e sahip çıkalım21 Aralık 2019 Cumartesi 00:05
  • Düşünmek ve Hazırlopçuluk21 Aralık 2019 Cumartesi 00:04
  • 'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında20 Aralık 2019 Cuma 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti