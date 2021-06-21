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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

İki haftada bir yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bugün gerçekleşecek.
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. NTV'nin haberine göre; 21 Haziran Pazartesi günü (bugün) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ
Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

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