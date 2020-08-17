Milyonluk daireler yok satıyor

Emlakçı Murat Altınok, Keçiören’in parlayan yıldızı olarak adlandırılan, 13 ve 34 katlar arasında site şeklinde yeni bir şehrin kurulduğu Ovacık’taki milyonluk dairelerin, düşük faizli konut kampanyalarında yok sattığını söyledi.

Keçiören’de emlakçılık yapan Murat Altınok, Ovacık’a kurulmaya başlanan yeni bir kentin Başkent’in en prestijli yerleşim yerlerinden olacağını söyledi. İlçenin parlayan yıldızı olarak adlandırılan Ovacık’ta 13 ve 34 katlar arasında sosyal donatılara sahip site şeklindeki binaların yükseldiğini belirten Altınok, “Ankara’da yeni, nezih, ferah, sakin bir ortam isteyenlerin adresi Ovacık oluyor” dedi.

FİYATLAR 1 MİLYON 250 BİNE ULAŞTI

Altınok, pandemi sürecinde Ovacık’taki inşaatların olumsuz etkilendiğini; ancak konut kredisi faiz oranlarının 0,64’e düşürülmesiyle birlikte bölgedeki satışlarda adeta patlama yaşandığını kaydetti. 750 bin lira ila 1 milyon 250 bin TL satışa sunulan dairelerin neredeyse tükendiğini anlatan Altınok, “Daire satışları çok iyiydi. Şöyle bir örnek vermek gerekirse bir müteahhit arkadaşımız sadece 17 tane dairesini sattı. Bu da zor durumdaki müteahhitleri rahatlattı. Kredi oranlarının yeniden yükselmesiyle satışlar azalmaya başladı. Hükümetimizden bu konuda yine bir adım daha bekliyoruz” diye konuştu.

ANKARA’NIN EN PRESTİJLİ YERİ OLMAYA ADAY

Ovacık’ta çok önemli projelerin birbiriyle yarıştığını aktaran Altınok şunları söyledi: “Burası bittiğinde Ankara’nın en prestijli yerlerinden biri olacak. Burada projeler yarışıyor. Çayyolu ve Yaşamkent’teki dairlerden daha büyük ve daha iyi daireler var burada. Ankara’nın en iyi en akıllı daireleri burada yapılıyor”

MÜTEAHHİTLERE DAVET

“Ovacık’ta inşaatlar yükselmeye devam ediyor. 10 yıl içinde tamamen bitmesi bekleniyor. Ovacık, Kızılay’a 11 km, Ulus’a 8 km, sanayiye yakın, çoğu noktaya çok yakın mesafede, çevre yolunun dibinde. Ovacık’a yeni müteahhitleri bekliyoruz. Elimizde kupon arsalarımız var.”

EMLAKÇILARDAN SATIŞ OFİSLERİ TEPKİSİ

Müteahhitlerin kendi satış ofislerini kurmasından dolayı emlakçıların olumsuz etkilendiğine değinen Altınok, “ Müteahhit arkadaşlarımız iyi daire sattı; ancak kurdukları ‘satış ofisleri’ nedeniyle biz emlakçılar olarak iş yapamadık. Bununla ilgili Ankara Tüm Emlakçılar Odası’ndan destek ve bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. ‘Satış ofisleri’ kaldırılıp müşterileri emlakçılara yönlendirmiş olsa daha iyi olur. Zaten pandemi sürecinde 3-4 ay dükkânımızı açamadık, iş yapamadık” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN’İN BİR SAHİBİ VAR



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’la birlikte hem ilçenin hem de Ovacık’ın daha da değerlendiğini belirten Emlakçı Altınok, “Turgut Başkanımız Keçiören’i sahiplendi. Keçiören’in bir sahibi var artık. Parklarda, pazarlarda düzen oturdu. Yaz mevsimi geldiği zaman ilaçlama oluyor. Parklarımızda her gün temizlik oluyor. Keçiören’de huzur hakim. Turgut Başkanın, gece gündüz görevinin başında olması, ilçenin olumsuzluklarını gidermesi için gece geç saatlerde bile şehri gezmesi bizi memnun ediyor. Türkiye’de örnek başkanlarından birisi. Akrabalık yok ama onunla aynı soyadı taşımak bizler için bir şeref” dedi.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-