  • BIST 1.543
  • Altın 442,240
  • Dolar 7,4503
  • Euro 9,0793
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 4 °C
»

Mimar Sinan’ın eseri caminin restorasyonunda sona gelindi

İzmit’te, halk arasında 'Yeni Cuma Camii' olarak bilinen Mimar Sinan’ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camii’nde, 3 yılı aşan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Orijinal haline dönen caminin Ramazan ayında ibate açılması planlanıyor. 
Mimar Sinan’ın eseri caminin restorasyonunda sona gelindi

İzmit şehir merkezinde II. Selim döneminde vezirlik yapan Pertev Mehmet Paşa’nın isteği üzerine vefatından sonra Kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Pertev Mehmet Paşa Camii, 2017 yılının mayıs ayında restorasyona alındı. 3 yılı geçen restorasyon çalışmaları sırasında sonradan ilave edilen sıva ve betonlar kaldırılarak caminin orijinal haline dönmesi sağlandı. Ayrıca, bu işlem sırasında daha önce varlığı bilinmeyen birçok yazı ve eser de keşfedilerek Anıtlar Kurulu'na rapor edildi. Restorasyon kapsamında, taşıyıcı niteliğini kaybeden minare, çekirdeğine kadar söküldü ve kurşun kenet sistemiyle tekrardan örüldü. Şadırvanda yapılmış olan bütün beton imalatları söküldü. Aslına uygun olmayan ferforje demirler söküldü, yerine dönemine uygun mermer korkuluk yapıldı. Caminin çatısı, aslına uygun olarak kurşun çatı yapıldı. Yapı üzerindeki beton imalatlar sökülerek orijinal taşlar ile onarımları yapıldı. Niteliğini kaybetmiş olan derzler açıldı ve yeni derzler yapıldı. Beton parçalar söküldü ve erimiş olan tuğlalar aslına uygun el yapımı tuğla ve horasan harcı ile tekrar örüldü. Caminin kapılarında sonradan meydana gelmiş tüm ekler söküldü ve orijinal malzemeleri ile onarımları yapıldı.

‘MİMAR SİNAN'IN ESERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’ 

Caminin Ramazan ayında ibate açılmasının planlandığını belirten Yeni Cuma Camii Derneği Başkanı Yunus Ekşi, "Burası Mimar Sinan'ın camisi. Çalışmaların şu anda yüzde 80'i bitmiş durumda. İç kısmı tamamen bitti. Sadece aşağıdaki yazı işleri kaldı. Ondan sonra iskele sökülecek ve zemin döşemesi yapılacak. Dışarıdan yüzde 100'ü bitti. Bahçe tanzimi var. Onun da deniz tarafı tamamlandı. Kara tarafı da bitmek üzere. Biz cemaat olarak Ramazan ayı başında girelim diyoruz, müteahhit de Ramazan Bayramı'nda diyor. İnşallah Ramazan Bayramı'nda bayram namazını camimizde kılacağız.” dedi. 

Mimar Sinan’ın eserinin ortaya çıktığını ifade eden Yunus Ekşi, "Bu caminin dış kısmındaki taşların tamamı ya yenilendi ya da elden geçti. Çatı çamuruyla, toprağıyla beraber komple değişti. Minare komple yeniden yapıldı. İçerisi sıvaydı. Mimar Sinan'ın hiçbir eserinde sıva yoktur. O sıvalar söküldü. Taşlar meydana çıktı. O taşlar meydana çıkınca, eserin Mimar Sinan'ın eseri olduğu meydana çıktı" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
  • Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu11 Ocak 2021 Pazartesi 09:30
  • Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı rahatlatacak yolda çalışmalar sürüyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
  • Erkek arkadaşının yüzüne asit attığı Berfin: Cezalar artarsa, suça meyil azalır11 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • Mimar Sinan’ın eseri caminin restorasyonunda sona gelindi11 Ocak 2021 Pazartesi 09:25
  • Japonya’da halkın yüzde 80’i olimpiyatların iptali ya da ertelenmesini istiyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • Ürdün: İsrail, Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazılarını derhal durdurmalı11 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz' mesajı11 Ocak 2021 Pazartesi 09:13
  • Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:12
  • Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov: Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız11 Ocak 2021 Pazartesi 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti